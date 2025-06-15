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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إسلام الشاطر يهاجم قرار مدرب الأهلي بشأن زيزو

زيزو
زيزو
علا محمد

انتقد إسلام الشاطر نجم الأهلي السابق، قرار خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي، بشأن تغيير أحمد سيد زيزو خلال مباراة الأهلي وإنتر  ميامي في كأس العالم للأندية.

وقال إسلام الشاطر في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "بشوف إنك كمدرب طالما اتخذت قرار بمشاركة زيزو يبقى لازم كان يكمل قراره ويكمل المباراة".

وأضاف: "الكلام اللي بيطلع، إن ريبيرو متفق مع زيزو بإنه يلعب ساعة واحدة بالكتير، لأن ظروفه مختفله، لأنه كان لا يشارك منذ فترة طويلة مع الزمالك ناديه السابق".

وتابع : "مفيش داعي للحكم على ريبيرو في الوقت الحالي ويجب الصبر عليه عشان دي بطولة كبيرة ومهمة جدًا، ويجب أن يكون عماد النحاس له دور واضح في المباراتين القادمتين".

واستكمل: "حد بقيمة زيزو في التوقيت ده مكنش ينفع يخرجه مرة تانية حتى لو هو تعبان، واللاعب مكنش عليه علامات تأثر من الناحية الفنية علشان يخرج".

إسلام الشاطر الأهلي خوسيه ريبيرو زيزو أحمد سيد زيزو تغيير إنتر ميامي كأس العالم للأندية

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