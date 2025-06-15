كأس العالم للأندية 2025.. موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي

قرر الجهاز الفنى للنادي الأهلي بقيادة الإسباني ريبيرو غلق صفحة مباراة إنتر ميامى الأمريكى والتى أقيمت فجر الأحد في افتتاح كأس العالم للأندية

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي أمام إنتر ميامي حيث يستعد الفريق لمواجهة بالميراس البرازيلي

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بالميراس البرازيلى



تقام مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلى فى السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب ميت لايف في نيو يورك، فى إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد واجه بالميراس البرازيلي مرتين في كأس العالم للأندية 2021 و2022 ، في فبراير 2021 بقطر انتهت المباراة بالتعادل السلبى ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح والتي حسمها الأهلي بنتيجة 3-2، واقتنص المارد الأحمر البرونزية.

وفى 8 فبراير 2022 حقق بالميراس الفوز على الأهلي بهدفين دون رد في الإمارات في نصف النهائي.