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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر الأولمبي يكرر فوزه على ألمانيا في بطولة التحدي لكرة السلة للشباب

منتخب مصر الأولمبي في بطولة التحدي لكرة السلة للشباب
منتخب مصر الأولمبي في بطولة التحدي لكرة السلة للشباب
إسراء أشرف

تمكن منتخب مصر الأولمبي لكرة السلة، من تحقيق الفوز على نظيره الألماني بنتيجة 81/77، في الجولة الثانية ببطولة التحدي للشباب 2025، والتي تحتضنها الصين خلال الفترة من 7 إلى 17 يونيو الجاري، في مقاطعتي جيانوي وتشيجيانج.

ونجح منتخب الفراعنة في حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 81/77، علمًا بأن الشوط الأول انتهى بتأخره بنتيجة 30/29 ولكنه تمكن من حسم اللقاء في النهاية.

يذكر أن منتخب مصر الأولمبي فاز على نظيره الأمريكي بنتيجة 83/68، بينما فاز أمس الأول، الجمعة، على الصين بنتيجة 68/64، ليحقق بذلك العلامة الكاملة في البطولة.

وكان منتخب مصر قد حصد لقب الجولة الأولى والتي أقيمت في مقاطعة جيانوي، بالفوز على كل من الصين وأمريكا وألمانيا، بعد أداء قوي من المنتخب المصري الأولمبي لكرة السلة.

وتضم قائمة اللاعبين 14 لاعبًا وهم، بهاء الدين رمضان، يوسف الغايش، إبراهيم زهران، ياسين شيخو، محمد ياسر، ميدو إبراهيم، مؤمن طارق خيري، محمد وائل بدر، محمد أشرف، محمد أيمن، عمر عماد محيي، إبراهيم محرم، علي عسران، يوسف الحلواني.

يترأس بعثة المنتخب، المستشار محمد محرم عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة، ويقود المنتخب الأولمبي لكرة السلة فنيًا الكابتن أحمد مرعي، وإمام عبدالبديع مدربًا، الدكتور محمود علاء والدكتور رائف وصفي علاج طبيعي، وليد الخراط إداريًا، محمد عيسى مدلكا.

منتخب مصر الأولمبي منتخب السلة الأولمبي بطولة التحدي للسلة

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