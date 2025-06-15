شارك الإعلامي أحمد شوبير تصريحات اللاعب أشرف داري حول مباراة الأهلي وانترميامي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال أشرف داري : لعبنا مباراة جيدة أمام إنتر ميامي لكن لم نوفق في التسجيل، وأهدرنا العديد من الفرص في الشوط الأول.. نتمني أن نكون في الموعد ونعد جماهير الأهلي بالصعود من دور المجموعات.

وانتهت مباراة الأهلي وإنتر ميامي بالتعادل السلبي، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى التي ‏تضم إلى جانب الفريقين كلا من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.‏

ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى يوم الخميس المقبل.