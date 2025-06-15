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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شاهد.. أول تعليق من زيزو بعد التعادل مع إنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية

أول تعليق من زيزو بعد التعادل مع إنتر ميلان
أول تعليق من زيزو بعد التعادل مع إنتر ميلان
علا محمد

شارك اللاعب أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي، صوراً من مباراة الفريق أمام إنتر ميامي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.


ونشر عبر خاصية استوري، حسابه الرسمي علي انستجرام صورة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ، وبعض اللقطات من المباراة مع نجوم إنتر ميامي.


وعلق الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، على تغيير أحمد سيد زيزو نجم الأهلي خلال مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي على الرغم من دخوله بديلا في المباراة.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية اليوم الأحد: "ريبيرو كان حظه وحش في إصابة إمام عاشور المبكرة جدا ، وبعدين الولد حاول يكمل لكنه لم يستطع وريبيرو عمل تغيير جيد بدخول أحمد سيد زيزو بدلا منه".


وتابع شوبير: “زيزو لعب من الدقيقة 15 ورجع الراجل ريبيرو عمل تغيير عجيب جدا في الدقيقة 80 وطلع زيزو ونزل محمد مجدي أفشة بدلا منه”.

أحمد سيد زيزو زيزو الأهلي إنتر ميامي كأس العالم للأندية ليونيل ميسي

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