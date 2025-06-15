شوبير يعلق على استبدال زيزو في مباراة الأهلي وإنتر ميامي

علق الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق على تغيير أحمد سيد زيزو نجم الاهلي خلال مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي على الرغم من دخوله بديلا في المباراة.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية اليوم الأحد: "ريبيرو كان حظه وحش في إصابة إمام عاشور المبكرة جدا وبعدين الولد حاول يكمل لكنه لم يستطع وريبيرو عمل تغيير جيد بدخول أحمد سيد زيزو بدلا منه".

وتابع شوبير: “زيزو لعب من الدقيقة 15 ورجع الراجل ريبيرو عمل تغيير عجيب جدا في الدقيقة 80 وطلع زيزو ونزل محمد مجدي أفشة بدلا منه”.

وأضاف شوبير: “ده كان تغيير غريب جدا الحقيقة خصوصا إن زيزو كان لسه نازل، أنا طبعا موافق إن زيزو مش مكتمل اللياقة البدنية لكن هو اللي عمل ركلة الجزاء للنادي الأهلي ولعب مباراة جيدة”.