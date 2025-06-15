اللي جاي أصعب.. الغندور يوجه تحذيرا للاعبي الأهلي بعد التعادل

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة تحذير قوية للاعبي النادي الأهلي بعد التعادل مع إنتر ميامي الأمريكي في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية.

وتعادل الأهلي سلبيًا مع إنتر ميامي الأمريكي في المباراة التي جمعت بين الفريقين فجر اليوم الأحد، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال خالد الغندور في تصريحات عبر بث مباشر على صفحته الرسمية على فيس بوك بعد المباراة: "النادي الأهلي خسر مباراة كبيرة جدا وهي بالنسبالي فعلا خسارة".

وتابع:"كانت أسهل مباراة النادي ممكن يكسبها، واللي جاي أصعب وأصعب واللي فات هو السهل، ومش هيجي ماتش سهل كدا تاني خلاص".

وأكمل:"بورتو فريق كبير وبالميراس أيضًا فريق كبير، فأنا بقولكم من دلوقتي لسا اللي جاي تقيل والخسارة النهاردة خلت موقفكم صعب".