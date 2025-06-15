الغندور: الأهلي ضيع الفرصة.. والشناوي وياسر ومروان نجوم اللقاء

علق الإعلامي خالد الغندور على مباراة الأهلي وانتر ميامي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور: "الأهلي ضيع الفرصة و الشناوي و ياسر و مروان نجوم اللقاء".

وكان قد عبّر وسام أبوعلي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن شعوره العميق بالحزن والإحباط بعد تعادل فريقه السلبي (0-0) أمام إنتر ميامي الأمريكي، وذلك في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

أداء جيد.. لكن بدون نتيجة

وأكد أبوعلي أن الفريق قدم مستوى طيبًا من الناحية الفنية والبدنية خلال مجريات اللقاء، وكان يمتلك السيطرة في العديد من فترات المباراة، لكنه أشار إلى أن التوفيق غاب عن اللاعبين في ترجمة الفرص إلى أهداف.

وأضاف أن النتيجة لا تعكس المجهود الذي بذله الفريق طوال التسعين دقيقة.



إهدار الفرص سبب التعادل

وأوضح أبوعلي أن السبب الرئيسي وراء التعادل هو عدم استغلال الفرص المحققة التي أتيحت للفريق، مشيرًا إلى أن اللاعبين افتقدوا للمسة الأخيرة أمام مرمى الخصم.

وأكد أن الفريق سيسعى لمعالجة هذا الجانب خلال التدريبات المقبلة، تحضيرًا للمباريات القادمة.



التركيز على القادم

واختتم وسام أبوعلي حديثه بالتأكيد على أهمية طي صفحة التعادل والتركيز الكامل على المواجهات المقبلة في البطولة.

وشدد على أن الأهلي يملك القدرة والطموح على تعويض هذا التعادل من خلال تحقيق نتائج إيجابية في باقي مشواره في البطولة.