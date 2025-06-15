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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بالميراس في كأس العالم للأندية 2025

الاهلي
الاهلي
كريم عاطف

بعد التعادل السلبي أمام إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم للأندية 2025، يستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية أمام فريق بالميراس البرازيلي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

الاهلي و إنتر ميامي

ويخوض الأهلي مباراته المقبلة مساء الخميس 19 يونيو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب في مدينة نيو جيرسي الأمريكية، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويقع الأهلي في مجموعة تضم إلى جانبه كلًا من بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، وإنتر ميامي الأمريكي. 

وكان قد افتتح مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي، ليحصد أول نقطة له في البطولة، في مباراة شهدت تفوقا هجوميًا في الشوط الأول، وإهدار فرصة من ركلة جزاء، قبل أن يتألق دفاعيًا في الشوط الثاني.

وحسم محمد الشناوي حارس الأهلي نتيجة اللقاء بعد تصديه الحاسم لتسديدة من ليونيل ميسي في الدقيقة 90+5، ورأسية خطيرة من فالكون في الدقيقة 90+7، ليؤمن نقطة ثمينة للفريق في مستهل مشواره بالبطولة.

ويتبقى للأهلي مواجهة ثالثة في ختام دور المجموعات أمام بورتو البرتغالي، والمقرر إقامتها فجر الثلاثاء 24 يونيو، حيث يسعى المارد الأحمر لتحقيق نتائج إيجابية تضمن له بطاقة التأهل إلى الدور التالي في البطولة العالمية.

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