ثنائي الأهلي يخضع لكشف المنشطات بعد مباراة إنتر ميامي

استهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالتعادل السلبي أمام إنتر ميامي الأمريكي، في المباراة التي أُقيمت على ملعب “هارد روك” بمدينة ميامي الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى.

فحص منشطات بعد نهاية المباراة

عقب نهاية المباراة، خضع الثنائي ياسر إبراهيم ومصطفى العش، لاعبا الأهلي، لكشف المنشطات، في إطار الإجراءات المعتادة من قِبل اللجنة المنظمة للبطولة، والتي تُطبَّق بشكل منتظم على اللاعبين لضمان النزاهة والشفافية.

أحداث مؤثرة في اللقاء وإصابة إمام عاشور

وشهدت المباراة عددًا من الأحداث المثيرة، أبرزها إصابة لاعب الأهلي إمام عاشور، الذي اضطر لمغادرة الملعب خلال الشوط الأول بعد تعرضه لإصابة، ما قد يؤثر على مشاركته في المباريات القادمة.



مجموعة قوية تضم كبار الأندية

وتضم المجموعة الأولى إلى جانب الأهلي وإنتر ميامي كلًا من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي، حيث حصد كل من الأهلي وإنتر ميامي نقطة واحدة مع انطلاق مشوار البطولة، في انتظار ما ستسفر عنه باقي مواجهات المجموعة.

مستوى متوازن وتحفظ دفاعي من الطرفين

اتسمت المباراة بالتحفظ الدفاعي من الجانبين، حيث لم يشهد اللقاء فرصًا تهديفية كبيرة، رغم محاولات الأهلي في بعض فترات المباراة. وظهر الفريق الأمريكي منظمًا على الصعيد الدفاعي، بينما افتقد الأهلي للمسة الأخيرة في الهجوم.

ترقب واستعداد للجولة الثانية

يترقب الأهلي مباراته المقبلة في الجولة الثانية أمام أحد أقوى فرق المجموعة، إما بالميراس أو بورتو، وهي المواجهة التي قد تكون حاسمة في تحديد فرص الفريق في التأهل إلى الدور التالي من البطولة.