بيدافع وبيهاجم.. ناقد رياضي يتغزل في وسام أبوعلي بعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

أنقذ وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي، مرمى فريقه ببسالة أمام فرصة تسجيل محققة لنادي إنتر ميامي، بعد أن تدخل المهاجم الفلسطيني في الوقت المناسب.



وشارك الناقد الرياضي عمرو الدردير صورة لوسام أبو علي عبر حسابه علي موقع فيسبوك:"بيدافع وبيهاجم".



وكانت قد مرّت 75 دقيقة من مواجهة النادي الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت الدقائق الماضية من الشوط الثاني سيطرة من جانب إنتر ميامي الأمريكي على مجريات المباراة وإهدار أكثر من فرصة محققة للتسجيل.

ودفع الأهلي بتغييرين ههما حسين الشحات وطاهر محمد طاهر بدلا من تريزيجيه ومحمد علي بن رمضان.

وأهدر تريزيجيه لاعب الأهلي ركلة الجزاء في الدقيقة 43 بعد أن تحصل عليها أحمد مصطفى زيزو بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء.

وكان قد انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة النادي الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأهدر تريزيجيه لاعب الأهلي ركلة الجزاء في الدقيقة 43 بعد أن تحصل عليها أحمد مصطفى زيزو بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء.