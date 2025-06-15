زيزو تحصّل عليها .. تريزيجيه يُهدر ركلة جزاء للأهلي أمام إنتر ميامي

أهدر محمود حسن تريزيجيه، لاعب النادي الأهلي، ركلة جزاء أمام إنتر ميامي الأمريكي، وتشير النتيجة للتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأهدر “تريزيجيه” ركلة الجزاء في الدقيقة 43 بعد أن تحصل عليها أحمد مصطفى زيزو بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء.

وخلال الدقائق الماضية سيطر الأهلي على مجريات الأمور وأهدر فرصتين محققتين للتسجيل إلا أن حارس إنتر ميامي تصدى لكرتى إمام عاشور ووسام أبو علي.

وفي الدقيقة 14 تعرض إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لإصابة قوية خرج على إثرها باكيا من اللقاء ليحل زيزو بديلا له.

وفي الدقيقة 30 أحرز وسام أبو علي هدف وتم إلغاؤه بداعي التسلل.

تشكيل الأهلي

وأعلن خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لخوض مباراة إنتر ميامي الأمريكي في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وتريزيجيه.

خط الهجوم: وسام أبو علي.