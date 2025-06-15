75 دقيقة.. إنتر ميامي يسيطر على اللقاء أمام الأهلي وسط التعادل السلبي

مرّت 75 دقيقة من مواجهة النادي الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت الدقائق الماضية من الشوط الثاني سيطرة من جانب إنتر ميامي الأمريكي على مجريات المباراة وإهدار أكثر من فرصة محققة للتسجيل.

ودفع الأهلي بتغييرين ههما حسين الشحات وطاهر محمد طاهر بدلا من تريزيجيه ومحمد علي بن رمضان.

وأهدر تريزيجيه لاعب الأهلي ركلة الجزاء في الدقيقة 43 بعد أن تحصل عليها أحمد مصطفى زيزو بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء.

وخلال الشوط الأول سيطر الأهلي على مجريات الأمور وأهدر أكثر من فرصة محققة للتسجيل إلا أن حارس إنتر ميامي تصدى لكرتى إمام عاشور ووسام أبو علي.

وفي الدقيقة 14 تعرّض إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لإصابة قوية خرج على إثرها باكيًا من اللقاء ليحل زيزو بديلاً له.

وفي الدقيقة 30 أحرز وسام أبو علي هدفاً وتم إلغاؤه بداعي التسلل.

تشكيل الأهلي

وأعلن خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لخوض مباراة إنتر ميامي الأمريكي في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وتريزيجيه.

خط الهجوم: وسام أبو علي.