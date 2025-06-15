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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبسوطين | تركي آل الشيخ يثير الجدل بمنشور قبل دقائق من مباراة الأهلي وميامي

تركي آل الشيخ يثير الجدل بمنشور قبل دقائق من مباراة الأهلي وميامي : مبسوطين
تركي آل الشيخ يثير الجدل بمنشور قبل دقائق من مباراة الأهلي وميامي : مبسوطين
علا محمد

نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تعليقا جديدا أثار به الجدل قبل دقائق من مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاحية كأس العالم للأندية .


وكتب تركي آل الشيخ  عبر حسابه علي موقع فيسبوك: "مبسوطين؟! ربنا يكملها على خير يارب".

وكانت قد غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي، فندق الإقامة في مدينة ميامي منذ قليل في طريقها إلى استاد هارد روك؛ لخوض مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية والتي تنطلق في الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت أمريكا والثالثة صباح الأحد بتوقيت القاهرة.


وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانًا خفيفًا في فندق إقامة البعثة في مدينة ميامي، وذلك استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة خوسيه ريبييرو على إقامة مران خفيف للاعبين من أجل تجهيزهم لخوض لقاء إنتر ميامي، الذي سيقام في الثامنة مساء السبت بتوقيت أمريكا- الثالثة صباح الأحد بتوقيت القاهرة.

ويستعد الأهلي لخوض افتتاح كأس العالم للأندية، حيث يتواجد في المجموعة الأولى رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية كأس العالم للأندية الأهلي إنتر ميامي افتتاحية

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