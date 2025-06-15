رغم التعادل مع إنتر ميامي .. مكافأة مالية تنتظر الأهلي | تفاصيل

حسم التعادل السلبي مواجهة النادي الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبتلك النتيجة يحصل الفريقان على نقطة لكل منهما في انتظار اللقاء الآخر في المجموعة الأولى بين بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وبالرغم من التعادل إلا أن الاهلي المصري و إنتر ميامي الأمريكي سيحصلان على مكافأة مالية بحسب اللوائح التي وضعها "فيفا" للبطولة.

وبحسب اللوائح سيحصل الفريقان الأهلي و إنتر ميامي علي مليون دولار لكل منهما، لترفع بذلك قيمة المكافأة المالية التي سيحصل عليها المارد الأحمر بكأس العالم للأندية.

وكان قد سيطر الأهلي على مجريات الأمور خلال الشوط الأول وأهدر أكثر من فرصة مُحققة للتسجيل إلا أن حارس إنتر ميامي تصدّى لكرتى إمام عاشور ووسام أبو علي.

وفي الدقيقة 14 تعرّض إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لإصابة قوية خرج على إثرها باكيًا من اللقاء ليحل زيزو بديلا له.

وفي الدقيقة 30 أحرز وسام أبو علي هدف وتم إلغاؤه بداعي التسلل.

وشهدت المباراة في الشوط الثاني سيطرة من جانب إنتر ميامي الأمريكي على مجريات المباراة وإهدار أكثر من فرصة مُحققة للتسجيل.

ودفع الأهلي بتغييرين هما حسين الشحات وطاهر محمد طاهر بدلا من تريزيجيه ومحمد علي بن رمضان.

وأهدر تريزيجيه لاعب الأهلي ركلة الجزاء في الدقيقة 43 بعد أن تحصل عليها أحمد مصطفى زيزو بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء.