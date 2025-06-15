شوبير يشيد بـ وسام أبو علي بعد إنقاذه هدفًا لـ سواريز

أنقذ وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي، مرمى فريقه ببسالة أمام فرصة تسجيل محققة لنادي إنتر ميامي، بعد أن تدخل المهاجم الفلسطيني في الوقت المناسب.



وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه علي موقع فيسبوك: "إنقاذ وسام أبو علي من على خط المرمى، وعبر عن إعجابه بأموشن علامة تصفيق".



وكان قد انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة النادي الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأهدر تريزيجيه لاعب الأهلي ركلة الجزاء في الدقيقة 43 بعد أن تحصل عليها أحمد مصطفى زيزو بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء.

وخلال الشوط الأول سيطر الأهلي على مجريات الأمور وأهدر أكثر من فرصة محققة للتسجيل إلا أن حارس إنتر ميامي تصدى لكرتى إمام عاشور ووسام ابو علي.

وفي الدقيقة 14 تعرّض إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لإصابة قوية خرج على إثرها باكيا من اللقاء ليحل زيزو بديلا له.

وفي الدقيقة 30 أحرز وسام أبو علي هدف وتم إلغاؤه بداعي التسلل.