خرج باكياً.. لحظة تغيير إمام عاشور بعد الإصابة بالكتف ونزول زيزو |شاهد

شارك الإعلامي أحمد حسن صوراً للحظات تغيير اللاعب إمام عاشور بعد الإصابة بالكتف ونزول أحمد سيد زيزو ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .



وكان قد نُقل إمام عاشور لاعب النادي الأهلي إلى المستشفي للاطمئنان عليه ، بعد إصابته أمام إنتر ميامي الأمريكي، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.



وأصيب إمام عاشور في كتفه الأيسر بعد تدخل لاعب إنتر ميامي عليه، ليخرج من اللقاء باكياً ويدخل بدلاً منه أحمد مصطفى زيزو في الدقيقة.

وكان قد انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة النادي الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأهدر تريزيجيه لاعب الأهلي ركلة الجزاء في الدقيقة 43 بعد أن تحصل عليها أحمد مصطفى زيزو بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء.

وخلال الشوط الأول سيطر الأهلي على مجريات الأمور وأهدر أكثر من فرصة محققة للتسجيل إلا أن حارس إنتر ميامي تصدى لكرتى إمام عاشور ووسام ابو علي.

وفي الدقيقة 14 تعرّض إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لإصابة قوية خرج على إثرها باكيا من اللقاء ليحل زيزو بديلا له.