إصابة قوية| خروج إمام عاشور من مواجهة الأهلي أمام إنتر ميامي.. وزيزو بديلًا

تعرّض إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لإصابة أمام إنتر ميامي الأمريكي، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأصيب إمام عاشور في كتفه الأيسر بعد تدخل لاعب إنتر ميامي عليه، ليخرج من اللقاء باكيا ويدخل بدلا منه أحمد مصطفى زيزو في الدقيقة.

15 دقيقة من اللقاء

ومرت ١٥ دقيقة من مواجهة النادي الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، وتشير النتيجة للتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال الدقائق الماضية سيطر الاهلي على مجريات الأمور وأهدر فرصتين محققتين للتسجيل إلا أن حارس إنتر ميامي تصدى لكرتى إمام عاشور ووسام ابو علي.

وأعلن خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لخوض مباراة إنتر ميامي الأمريكي في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وتريزيجيه.

خط الهجوم: وسام أبو علي.