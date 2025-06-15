ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025

حسم التعادل السلبي نتيجة المواجهة التي جمعت بين الأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي فجر اليوم الأحد، على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي، ضمن افتتاح مباريات المجموعة الأولى في كأس العالم للأندية 2025، بنظامها الجديد الذي يضم 32 فريقًا لأول مرة.

وقدّم الأهلي أداءً هجوميًا خلال الشوط الأول والذي أهدر خلاله العديد من الأهداف المُحققة وضربة جزاء، أما في الشوط الثاني فكان دفاعيا ونجح في الخروج بنقطة ثمينة أمام الفريق الأمريكي المدجج بالنجوم وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي كاد أن يسجل هدفًا قاتلًا في الدقيقة 90+5 لولا تألق الحارس محمد الشناوي، الذي تصدى لتسديدته ببراعة، قبل أن يُنقذ الفريق أيضا من رأسية فالكون في الدقيقة 90+7، ليحافظ على شباكه نظيفة.

وينافس الأهلي في المجموعة الأولى بجوار فرق بورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي، وإنتر ميامي الأمريكي.

ومن المقرّر أن يلتقي بورتو وبالميراس صباح الإثنين في أول ظهور لهما بالبطولة.

وجاء ترتيب المجموعة الأولى بعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي كالتالي:

1- الأهلي المصري: 1 نقطة (لعب 1)

2- إنتر ميامي الأمريكي: 1 نقطة (لعب 1)

3- بالميراس البرازيلي: 0 نقاط (لم يلعب)

4- بورتو البرتغالي: 0 نقاط (لم يلعب)

ويأمل الأهلي في مواصلة نتائجه الإيجابية خلال المباراتين القادمتين من أجل التأهل للدور التالي، وتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجله الحافل في المشاركات العالمية.