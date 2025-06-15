القادم أفضل .. «ريبيرو»: أخطاء وفرص ضائعة كلّفتنا الكثير أمام إنتر ميامي

أبدى الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني لفريق الأهلي، عدم رضاه الكامل عن نتيجة مباراة فريقه أمام إنتر ميامي، مؤكدًا أن اللقاء شهد العديد من الأخطاء الفنية والفرص الضائعة التي أثرت على النتيجة النهائية.



بداية جيدة وسيطرة أهلاوية في الشوط الأول

قال ريبيرو في تصريحات أعقبت المباراة: “كنا الطرف الأفضل في الشوط الأول، ونجحنا في فرض سيطرتنا على مجريات اللعب، لكن افتقدنا إلى الفاعلية الهجومية المطلوبة.. لو كنا استثمرنا بعض الفرص وسجلنا أهدافًا، لكان الوضع مختلفًا تمامًا”.



مشاكل في التمرير ونقل الكرة



وأشار المدرب الإسباني إلى وجود بعض المشكلات الفنية التي أثرت على أداء الفريق، موضحًا:

“واجهنا بعض الصعوبات في التمرير ونقل الكرة بسلاسة، وهو ما منح الخصم فرصًا للعودة، وسنعمل على معالجة هذه الأخطاء في الفترة المقبلة".



مفاجأة من طبيعة اللعب خارج مصر

أعرب “ريبيرو” عن دهشته من طبيعة اللعب خارج مصر، مضيفًا: “أشعر بالمفاجأة من ظروف اللعب هنا، فهي تختلف كثيرًا عن اللعب داخل مصر، سواء من ناحية الأجواء أو الضغط الجماهيري".



تطلعات للمواجهة القادمة أمام بالميراس

واختتم مدرب الأهلي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الاستفادة من التجربة، قائلًا: “رغم النتيجة، خرجنا بالكثير من الإيجابيات، وسنقوم بتحليل الأداء بشكل دقيق لتجنب تكرار الأخطاء.. نطمح إلى تقديم مستوى أفضل أمام بالميراس، وعلينا أن نكون أكثر تركيزًا واستغلالًا للفرص.



