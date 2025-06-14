ريبيرو يعقد محاضرة فنية بالفيديو قبل التحرك لملعب هارد روك

يعقد الإسباني خوسيه ريبيرو، مدرب الأهلي، محاضرة فنية أخيرة بالفيديو مع اللاعبين اليوم، السبت، قبل التحرك إلى ملعب هارد روك الذي يستضيف لقاء الأهلي وإنتر ميامي الليلة في كأس العالم للأندية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، لخوض مباراته الافتتاحية اليوم أمام إنتر ميامي الأمريكي في كأس العالم للأندية.

ومن المنتظر أن يرتدي الأهلي زيه المكون من اللون الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الزي اللبني بالكامل، بينما يرتدي فريق إنتر ميامي الأمريكي اللون البينك بالكامل، ويرتدي الحارس اللون الأصفر بالكامل.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

ومن المقرر إقامة مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميمي على ملعب هارد روك، والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء اليوم، السبت بتوقيت الولايات المتحدة، (3 فجرًا 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

كما كشفت تقارير صحفية أمريكية، أن بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تنطلق فعالياتها، اليوم السبت 14 يونيو، تشهد طريقة جديدة في طريقة دخول اللاعبين إلى أرض الملعب، قبل انطلاق المباريات الرسمية بالبطولة.