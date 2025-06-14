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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

البداية أمام ميسي.. موعد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

لاعبو الأهلي
لاعبو الأهلي
سارة عبد الله

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء الجمعة، على ملعب جامعة نوفا بمدينة ميامي الأمريكية، استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025. 

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية

الأهلي vs إنتر ميامي (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي vs بالميراس (7 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) ملعب ميت لايف في نيويورك.

الأهلي vs بورتو (4 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) ملعب ميت لايف في نيو يورك.

اجتماع فني بقيادة ريبييرو

وبدأ المران باجتماع فني عقده المدير الفني للفريق، البرتغالي خوسيه ريبييرو، مع اللاعبين، شرح خلاله أبرز النقاط الفنية والتكتيكية المتعلقة بخطة اللعب أمام إنتر ميامي، مؤكدًا على أهمية التركيز والالتزام بالتعليمات خلال المباراة الافتتاحية.

تدريبات بدنية وتكتيكية متنوعة

وقاد ميجيل بيبيير، مخطط الأحمال البدنية بالفريق، الفقرات البدنية في بداية المران، حيث ركّز على رفع مستوى اللياقة البدنية للاعبين وتجهيزهم لمتطلبات المباراة. تلتها تدريبات بالكرة ركّز خلالها ريبييرو على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي ينوي تطبيقها أمام الفريق الأمريكي، بما يضمن أفضل انتشار وتحكم داخل أرض الملعب.

تدريبات خاصة لحراس المرمى
 

من جانبهم، خضع حراس مرمى الفريق الأربعة: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا، ومصطفى مخلوف، لتدريبات خاصة تحت إشراف مدرب الحراس خوان خوسيه، ركّزت على الجوانب الفنية ورد الفعل والتعامل مع الكرات العرضية.

مجموعة الأهلي في البطولة

يشارك النادي الأهلي في النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب كل من إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، في مجموعة قوية تضم مدارس كروية مختلفة، مما يعزز من أهمية الاستعداد الجيد لكل مباراة.

إنتر ميامي الأهلي مباريات الأهلي كأس العالم للأندية

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