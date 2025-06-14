خالد مرتجى يتسلم شهادة مشاركة الأهلي للمرة العاشرة في مونديال الأندية

تسلم المهندس خالد مرتجي القائم بأعمال نائب رئيس النادي ورئيس بعثة الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية، شهادة توثيق مشاركة الأهلي للمرة العاشرة في بطولة كأس العالم للأندية التي تجري فعالياتها في أمريكا خلال الفترة من 14 إلى 13 يوليو الجاري.

جاء ذلك عقب الاجتماع الفني الخاص بالمباراة الافتتاحية بين الأهلي وإنتر ميامي والذي جرى على ملعب هارد روك الذي يستضيف المباراة. وقام ممثلو «فيفا» بتسليم المهندس خالد مرتجي الشهادة التي تؤكد على ريادة الأهلي كأكثر الأندية الإفريقية والعربية ظهورًا في المحفل العالمي مما يعكس مكانته الراسخة على المستويين القاري والدولي.