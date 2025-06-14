لا يوجد لاعب صعب ضمه .. محمد الغزاوي يعلق على صفقات النادي الأهلي

علق محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على صفقات المارد الأحمر، التي أثارت الجدل في الفترة الماضية، على رأسهم أحمد مصطفى زيزو، الذي انضم لصفوف الأحمر، مجانًا بعد انتهاء عقده مع الزمالك

وأكد الغزاوي، في تصريحاته عبر قناة “الأهلي”، أن إدارة النادي قادرة على إبرام أي صفقة، ولا يوجد لاعب صعب انضمامه للأحمر، كما أنه أشاد باللاعب أحمد سيد زيزو.

عضو مجلس إدارة الأهلي يشيد بـ زيزو

وقال الغزاوي: "صفقات الأهلي، جميعها قوية، والنادي قادر على ضم أي لاعب مهما كان اسمه، أصبح لا يوجد صعوبة في هذا الأمر".

وأوضح: "زيزو صفقة قوية للغاية، فهو لاعب من طراز مختلف، ويمتلك عقلية جيدة، ومحترفة، وبدي لي ذلك بسبب رد فعله بعد فقدانه لجائزة افضل لاعب في أفريقيا، لإني كنت أجلس بجانبه حينها".

وأتم: “زيزو لاعب إضافة قوية للفريق، والأهلي سيضيف له الكثير أيضًا، لأنه لاعب مميز ويمتلك أخلاق عالية، ومثل هذا اللاعبين، يكون قادر على صناعة تاريخ لنفسه دائمًا”.