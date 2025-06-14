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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريبييرو: الأهلي يسعي للفوز أمام إنتر ميامي والصعود لدور الـ16

خوسيه ريبييرو
خوسيه ريبييرو
عبدالحكيم أبو علم

أكد خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية فريقه لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الثامنة مساء غد السبت بتوقيت أمريكا - الثالثة صباح يوم الأحد بتوقيت القاهرة.


وقال ريبييرو خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إن بطولة كأس العالم للأندية تضم فرقًا قوية للغاية من مختلف قارات العالم، والمنافسة ستكون متاحة أمام جميع الفرق، متمنيًا أن يقود الأهلي لتحقيق نتائج إيجابية في دور المجموعات، والصعود لدور الـ16.


وأضاف: «طوال الفترة الماضية كنت أعمل مع الجهاز الفني واللاعبين لنصل لأفضل مستوى قبل انطلاق كأس العالم للأندية، رغم أنني تسلمت المهمة قبل فترة وجيزة من بداية البطولة، ولكنني أقود فريقًا كبيرًا، وأشعر بأنني حاليًّا في مهمة تاريخية خلال مسيرتي التدريبية».


وواصل: «الأهلي صاحب طبيعة خاصة، ودائمًا يريد المنافسة بقوة على كل البطولات، ولذلك سيكون لدينا تحديات كبيرة في مونديال الأندية».


وأكمل: «إنتر ميامي يضم لاعبين مميزين ولديهم خبرات كبيرة، ولديهم الكثير من الطموحات، ولكن سنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق نتيجة جيدة، وزيادة حظوظ الفريق في التأهل للدور المقبل».


وواصل: «ليونيل ميسي لاعب كبير ولديه إمكانية خارقة ومعروف للعالم، وهو قادر على تحويل مسار أي مواجهة، وطريقته في قراءة المباريات واستغلال الفرص مميزة، ولكن سنعمل على إيقاف خطورته، ولدينا خطة جاهزة للمباراة، وليس ميسي فقط الذي يمتلك خطورة، بل هناك عناصر أخرى في فريق إنتر ميامي من أصحاب الخبرات».


وزاد: «لدينا طموحات كبيرة في كأس العالم للأندية، وأسعى لمنح لاعبي الفريق المزيد من الثقة، وليس من السهل بالنسبة لي كمدير فني أن أتولى المسئولية وتكون المهمة الأولى المشاركة في بطولة كبيرة بحجم كأس العالم للأندية».
وأكمل: «سنحاول البناء على عدة عوامل، أهمها أن الأهلي فريق يحقق دائمًا البطولات، وقادر على المنافسة بكل قوة».
وأتم: «أسعى بكل قوة من أجل زيادة الانسجام والثقة بين اللاعبين، وسنعتمد على الجماعية في الأداء خلال مواجهة إنتر ميامي».

النادي الأهلي خوسيه ريبيرو الدوري المصري كأس العالم للاندية انتر ميامي

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