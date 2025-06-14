أحمد عبد القادر ينتظر حسم مصيره مع الأهلي بعد العودة من الإعارة

يترقب أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، العائد من الإعارة في نادي قطر القطري، الموقف النهائي لإدارة القلعة الحمراء بشأن مستقبله مع الفريق.

ويرغب اللاعب في معرفة القرار النهائي للنادي، سواء بالإبقاء عليه أو السماح له بالرحيل، من أجل تحديد خطوته المقبلة، خاصة في ظل تلقيه عدة عروض داخلية وخارجية.

عبد القادر يطلب الرحيل النهائي حال عدم الحاجة لجهوده

طالب عبد القادر إدارة الأهلي ببيان موقفه بشكل واضح، موضحًا رغبته في الرحيل النهائي في حال لم يكن ضمن حسابات الفريق في الموسم الجديد. وأبدى استعداده لبحث العروض التي تلقاها، والتي شملت أندية من الخليج ومصر، في ظل تراجع فرص مشاركته بسبب تكدس مركز الجناح في الأهلي.

الأهلي يتمسك بالإعارة ويرفض البيع النهائي

في المقابل، تفضل إدارة الأهلي إعارة اللاعب مرة أخرى، بدلاً من بيعه بشكل نهائي. ويرى مسئولو النادي أن عبد القادر ما زال يمتلك إمكانيات جيدة يمكن استثمارها لاحقًا، ويفضلون خروجه بنظام الإعارة لموسم إضافي، لحين اتضاح الرؤية حول احتياجات الفريق الفنية.

جلسة حاسمة مع محمد يوسف بعد عودته من أمريكا

من المنتظر أن تُعقد جلسة حاسمة بين أحمد عبد القادر ومحمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، فور عودته من أمريكا، لحسم الموقف النهائي من بقاء اللاعب أو رحيله خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

الزمالك يراقب الموقف تمهيدًا للتفاوض

على صعيد آخر، يراقب نادي الزمالك موقف اللاعب عن كثب، استعدادًا للدخول في مفاوضات معه حال تأكد رحيله عن الأهلي. ويبحث الزمالك عن تدعيم مركز الجناح في ظل معاناته من نقص في هذا المركز، ويعتبر عبد القادر من الأسماء المطروحة بقوة ضمن خيارات الصيف



