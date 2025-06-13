بن رمضان: أحلم بمواجهة ريال مدريد.. وأجواء الأهلي عائلية

أعرب محمد علي بن رمضان، لاعب وسط النادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالأجواء داخل القلعة الحمراء منذ انضمامه، مشيدًا بروح اللاعبين وبيئة الفريق التي وصفها بـ"العائلية"، مؤكدًا أنه وجد ترحيبًا كبيرًا منذ اللحظة الأولى في المطار.

وأشار بن رمضان إلى إعجابه بالروح العالية التي يتمتع بها زميله محمد مجدي "أفشة"، ودوره في بث الطاقة الإيجابية داخل الفريق، لافتًا إلى حديث مطول جمعه بإمام عاشور على متن الطائرة.

وعن المنافسة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تنطلق يوم 15 يونيو الجاري، قال بن رمضان: "نتعامل مع كل مباراة على حدة، وسنسعى لتقديم أفضل ما لدينا لإسعاد الجماهير.. وسنواجه لاعبين كبارًا مثل ميسي وبوسكيتس".

وأضاف: "أتمنى أن نصل لأبعد نقطة ممكنة في البطولة، وحلمي أن نواجه ريال مدريد في الأدوار المتقدمة، سيكون أمرًا رائعًا".

وفيما يتعلق بمسألة المفاضلة بين الأهلي والترجي، أوضح اللاعب التونسي أنه لم يتلقَ أي عرض رسمي من ناديه السابق، مؤكدًا احترامه الكامل للترجي وتاريخه، لكن عرض الأهلي كان احترافيًا وواضحًا من البداية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المنافسة داخل الفريق تصب في مصلحة الجميع، خاصة مع تعدد اللاعبين في مركز الوسط، مشددًا على استعداده للعب في أي مركز يطلبه المدرب.