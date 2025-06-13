محمد علي بن رمضان: الانضمام إلى الأهلي كان نصيبًا.. وأفشة يمنح طاقة إيجابية للجميع

أكد النجم التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب وسط النادي الأهلي، أن انتقاله إلى صفوف القلعة الحمراء جاء بسلاسة وفي توقيت مناسب، معربًا عن سعادته بالانضمام لأحد أكبر الأندية في القارة، ومؤكدًا على الروح الطيبة التي لمسها منذ اللحظة الأولى بين زملائه داخل الفريق.

وقال بن رمضان في تصريحات حصرية لقناة “أون سبورت”: "انضمامي إلى الأهلي كان نصيبًا وجاء في وقته، والمهم الآن أنني متواجد داخل هذا النادي الكبير، وإن شاء الله أقدم أفضل ما لدي لخدمة الفريق".

وأشار إلى أن المفاوضات تمت بسلاسة ولم تستغرق وقتًا طويلًا، مؤكدًا أن المفاوضات لم تأخذ وقتًا طويلًا، وسارت بأجواء طيبة وتكللت بالنجاح".

وعن كواليسه الأولى داخل الفريق، كشف اللاعب التونسي أنه استقبل أجواء إيجابية منذ اللحظة الأولى،

وقال: "كنت أشاهد مع أفشة الفيديو الشهير الذي قال فيه: (أنا جايلك يا ليو)، هو شخص صاحب روح عالية، ويمنح من حوله طاقة إيجابية باستمرار".

وأشار بن رمضان إلى علاقاته السريعة التي بدأ في بنائها داخل الفريق، موضحًا: "جلست مع إمام عاشور في الطائرة، وشعرت أن جميع اللاعبين إخوتي، هناك روح جماعية واضحة داخل الفريق، وهذا أمر مهم جدًا لأي لاعب جديد".

واختتم نجم الأهلي الجديد حديثه بالقول: "أول مرة قابلت اللاعبين كانت في المطار، لكنني شعرت بأنهم جميعًا مثل أشقائي، وهذه الروح ستساعدنا كثيرًا داخل الملعب".

ويُعد محمد علي بن رمضان أحد أبرز صفقات الأهلي خلال المرحلة الحالية، حيث تعوّل عليه الجماهير كثيرًا لتقديم الإضافة في خط الوسط، خاصة مع اقتراب انطلاق مشوار الفريق في كأس العالم للأندية 2025.