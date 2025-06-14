تقليل خطورة ميسي.. مدرب الأهلي : مستعدون لمواجهة إنتر ميامي

أكد خوسيه ريبيرو، المدير الفني للنادي الأهلي، أنه قام بتحضير فريقه بشكل دقيق لمواجهة فريق إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأوضح أنه درس أداء ميسي بالتعاون مع جهازه المعاون بهدف تقليل خطورته على أرض الملعب، مشيراً إلى أنه يدرك مدى التأثير الكبير الذي يمكن أن يحدثه اللاعب خلال المباراة.

الاحترام الكامل لكتيبة إنتر ميامي

لم يقتصر تركيز ريبيرو على ميسي فقط، بل أشار إلى قوة الفريق الأمريكي بشكل عام، لافتاً إلى تميز لاعبين آخرين أمثال لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس، لما يملكونه من خبرة دولية وإنجازات على أعلى المستويات، مما يجعل من مواجهة إنتر ميامي تحدياً حقيقياً.

الاستعداد الذهني والبدني

قال ريبيرو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن الفريق لا يشعر بالضغط، بل يتحلى بالثقة والطموح. وأضاف: “نحن نمثل قارة بأكملها، وسنبذل أقصى ما لدينا لتحقيق نتيجة إيجابية”. وأكد أن الأهلي يضم لاعبين أصحاب خبرة كبيرة وذهنية معتادة على الفوز، وهو ما يعزز فرص الفريق في تقديم أداء قوي خلال البطولة.





الخطة الفنية والتناغم الجماعي

أوضح ريبيرو أنه يعمل على وضع خطة فنية متكاملة تمنح اللاعبين الثقة داخل الملعب. وأكد على أهمية الانسجام بين عناصر الفريق، سواء بين اللاعبين أنفسهم أو بينهم وبين الجهاز الفني، مشيراً إلى أنه يسعى لتكوين فريق متماسك لا يبدو وكأنه تم تشكيله بشكل مفاجئ.

ختاماً: الطموح لتحقيق إنجاز



واختتم ريبيرو تصريحاته بالتأكيد على أن لديه رؤية واضحة حول كيفية التعامل مع البطولة، مشدداً على أهمية تعزيز ثقة اللاعبين بأنفسهم، وأن هدفهم هو تقديم أداء مشرف يليق باسم النادي والقارة



