وفاة والد محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك

توفي والد محمد طارق، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وكتب عضو مجلس إدارة الزمالك عبر حسابه على فيسبوك: “إن لله وإنا إليه راجعون والدي في ذمة الله”، وتفاعل مع المنشور عدد كبير من جماهير الزمالك ورموز الوسط الرياضي في رسائل تعزية.

منشور محمد طارق عبر فيسبوك

من جانب اخر، تعمل إدارة نادي الزمالك على قدم وساق من أجل التعاقد مع مدير فني أجنبي صاحب سيرة ذاتية قوية، في إطار خطة إعادة بناء الفريق الأول لكرة القدم واستعادة هيبته على المستويين المحلي والقاري، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

مفاوضات جادة مع سانتوس

ضمن الخيارات المطروحة، دخل البرتغالي ألكسندر سانتوس دائرة الترشيحات بقوة لتولي القيادة الفنية للفريق الأبيض.

سانتوس يُعد من الأسماء المعروفة في الكرة العربية، ويملك خبرة سابقة في الدوري المصري، إذ سبق له العمل كمساعد للمدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو خلال فترته مع الأهلي، إلى جانب العمل معه في عدة تجارب أخرى داخل أندية ومنتخبات مثل:

منتخب السعودية

الوحدة السعودي

بورتو وبراجا البرتغاليين

الشارقة الإماراتي

كما سبق لـ سانتوس تولي المسؤولية الفنية لفريق بترو أتلتيكو الأنجولي في الفترة من أغسطس 2021 حتى يونيو 2024، ودرّب أيضًا فريق الصفاقسي التونسي لفترة قصيرة خلال النصف الثاني من عام 2024.