أكرم عبدالمجيد: الزمالك في أصعب الظروف حصل على السوبر الإفريقي وكأس مصر

أكد أكرم عبدالمجيد، نجم نادي الزمالك السابق، أن مجلس الزمالك حريص على تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية في الموسم المقبل.

وقال عبدالمجيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك في أصعب الظروف يحصل على بطولات والموسم المنقضي كان يمر الفريق بظروف صعبة للغاية ولكن في نهاية الأمر نجح في التتويج بلقب السوبر الإفريقي من الغريم التقليدي وأيضا حصل على كأس مصر".

وأضاف: "الزمالك فريق بطولات والفريق يحتاج إلى التدعيم في بعض المراكز وجماهير القلعة البيضاء تضرب المثل في الانتماء وتساند اللاعبين في كل الظروف".