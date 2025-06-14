أحمد معاذ: الانضمام للزمالك كان حلمًا.. والجماهير سر التتويج بكأس مصر

أعرب أحمد معاذ، نجم نادي الزمالك السابق، عن سعادته الكبيرة باللعب في صفوف القلعة البيضاء، مؤكدًا أن انضمامه للنادي جاء بعد اجتيازه للاختبارات بنجاح، مشيرًا إلى أن ارتداء القميص الأبيض كان بمثابة حلم الطفولة الذي تحقق بعد مجهود كبير.

وقال معاذ خلال ظهوره في برنامج “زملكاوي”، الذي يقدمه الكابتن محمد صبري على قناة نادي الزمالك، إن اللعب لنادٍ بحجم الزمالك شرف لأي لاعب، لما يتمتع به من جماهيرية جارفة وتاريخ حافل بالبطولات.

إشادة بأداء الفريق في نهائي الكأس

وتحدث معاذ عن أداء الزمالك في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، مؤكدًا أن الفريق قدم مباراة كبيرة رغم الظروف الصعبة التي مر بها خلال الموسم الماضي.

وأضاف: “كان لدي ثقة كبيرة في الجهاز الفني بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، الذي أدار اللقاء بحكمة وهدوء، ونجح في توظيف اللاعبين بالشكل الأمثل، وهو ما ساهم في تحقيق الانتصار والظفر باللقب”.

الجماهير كلمة السر

واختتم معاذ تصريحاته بتوجيه التحية لجماهير الزمالك، معتبرًا إياها العنصر الحاسم في تتويج الفريق بلقب كأس مصر.

وأوضح: “جماهير الزمالك لا تتخلى عن فريقها مهما كانت الظروف. كانت السند الحقيقي للاعبين، وشكلت مصدر إلهام لهم داخل الملعب. دعمهم المستمر أعاد الروح والعزيمة للفريق في أحلك اللحظات”.

وأكد أن جماهير القلعة البيضاء دائمًا ما تصنع الفارق، وكانت كلمة السر في التتويج الأخير، كما أنها تستحق كل الفخر والتقدير



