حقيقة مفاوضات الزمالك مع يزن النعيمات مهاجم منتخب الأردن

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن حقيقة الأنباء التي ترددت في الساعات القليلة الماضية بشأن التفاوض مع يزن النعيمات مهاجم منتخب الأردن لضمه في صفقة انتقال حر في الموسم المقبل.

وقال المصدر أن اللاعب تم ترشيحه لمسئولي الزمالك عن طريق أحد وكلاء اللاعبين، دون أن يتم التفاوض رسمياً معه من مسئولي القلعة البيضاء.

وكان عقد يزن النعيمات مع العربي القطري قد انتهى بنهاية الموسم الأخير، ويحق له التوقيع لأي فريق في الفترة الحالية.

ومن المقرر أن تعقد لجنة التخطيط بنادي الزمالك جلسة مع مجلس الإدارة خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم ملف المدير الفني، بجانب ملفات الصفقات الجديدة التي يسعى النادي للتعاقد معها في الموسم المقبل، وتحديد اللاعبين الراحلين عن النادي ليتم تسويقهم أو الاستفادة منهم في صفقات تبادلية.