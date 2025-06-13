أحمد محمود يقارب من الرحيل عن الزمالك

اقترب أحمد محمود الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية في ظل عدم حصول اللاعب على فرصة كبيرة مع الزمالك في الموسم المقبل، ويرغب أحمد محمود في الرحيل للحصول على فرصة أكبر للعب الموسم المقبل، خاصة وأنه لعب الموسم قبل المنقضي مع الجونة على سبيل الإعارة وحصل على فرصة أكبر.

ومن المقرر أن تعقد لجنة التخطيط بنادي الزمالك جلسة مع مجلس الإدارة خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم ملف المدير الفني، بجانب ملفات الصفقات الجديدة التي يسعى النادي للتعاقد معها في الموسم المقبل، وتحديد اللاعبين الراحلين عن النادي ليتم تسويقهم أو الاستفادة منهم في صفقات تبادلية