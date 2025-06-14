طارق حامد يتصدر ترند تويتر بعد حملة جماهير الزمالك للمطالبة بعودته

شهد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حالة من التفاعل غير المسبوق، بعدما تصدّر اسم النجم الدولي طارق حامد قائمة الأكثر تداولًا في مصر، إثر إطلاق جماهير نادي الزمالك هاشتاج "#رجعوا_طارق_حامد" للمطالبة بعودة اللاعب إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

طارق حامد رمزًا للقتال والانتماء

وجاءت الحملة الجماهيرية الحاشدة كرد فعل طبيعي من جمهور الزمالك، الذي لا يزال يرى في طارق حامد رمزًا للقتال والانتماء داخل المستطيل الأخضر، وواحدًا من أكثر اللاعبين تأثيرًا في خط وسط الفريق خلال السنوات الأخيرة.

وقد عبّر الآلاف من مشجعي الزمالك عبر التغريدات عن افتقادهم للروح القتالية التي كان يُجسدها اللاعب في كل مباراة، مؤكدين أن الفريق بحاجة إلى "قلب الأسد" من جديد في ظل التحديات التي تواجه الأبيض على الصعيدين المحلي والقاري.

وانتشرت عبر الهاشتاج مقاطع فيديو لأبرز لحظات طارق حامد مع الزمالك، خاصةً تلك التي أظهر فيها صلابة دفاعية غير عادية وقتاله حتى آخر دقيقة، بالإضافة إلى صور قديمة له وهو يحمل البطولات بقميص النادي، ما ساهم في تعزيز الحنين الجماهيري لعودته.

وكان طارق حامد قد رحل عن الزمالك في صيف 2022 بعد مسيرة دامت سنوات طويلة، شهدت تتويجه بعدد من الألقاب أبرزها الدوري المصري، كأس مصر أكثر من مرة ، وكأس السوبر الإفريقي وكأس السوبر المصرى بالفانلة البيضاء، إلى جانب مشاركته في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقد خاض طارق حامد بعد ذلك تجربة احترافية في السعودية، متنقلاً بين اتحاد جدة الذى توج معه بلقب دورى روشن وكأس السوبر السعودى قبل أن ينتقل لنادى ضمك الذى أنتهى تعاقده معه بنهاية الموسم الحالى ليصبح لاعبا حرا .

وعلى الرغم من ابتعاده عن الزمالك، إلا أن علاقة طارق حامد بالجمهور لم تنقطع يومًا، حيث لا يزال يحتفظ بمكانة خاصة في قلوب المشجعين، الذين يعتبرونه من "أبناء النادي" الحقيقيين، بفضل روحه العالية وأدائه الرجولي.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الزمالك لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي بخصوص إمكانية التفاوض مع طارق حامد، إلا أن المصادر المقربة من القلعة البيضاء تؤكد أن هناك أصواتًا داخل النادي ترى أن عودة اللاعب قد تمثل إضافة قوية.

ويواصل الهاشتاج تصدّره، ليعكس مدى تأثير طارق حامد في قلوب عشاق الأبيض، ورسالة واضحة بأن العودة ليست مجرد أمنية، بل مطلب جماهيري واسع النطاق.