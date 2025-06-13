وليد سليمان: تريزيجيه اقترب من حجز مكان أساسي في تشكيل الأهلي

قال وليد سليمان، نجم الأهلي السابق، إن محمود حسن تريزيجيه أصبح أقرب لحجز مكان أساسي في تشكيل الأهلي، بعد الأداء المميز الذي قدمه في ودية باتشوكا الأخيرة.

وأشار سليمان، خلال حواره مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر قناة “MBC مصر 2”، إلى أن الأهلي يمتلك وفرة عددية كبيرة في مركز الجناح، لكن تريزيجيه نجح في إثبات أحقيته بالتواجد أساسيًا أمام إنتر ميامي، في افتتاح مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

وأضاف: “طاهر محمد طاهر يمتلك فرصة أكبر من أحمد سيد زيزو للمشاركة في التشكيل الأساسي، خاصة مع غياب زيزو لفترة طويلة عن المباريات، وعدم انتظامه في التدريبات الجماعية، إلى جانب الأداء المميز الذي يقدمه طاهر مؤخرًا مع الأهلي”.