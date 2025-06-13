بيراميدز يكشف مفاجأة بشان انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي

كشف محمد ناجي جدو، مدرب فريق بيراميدز، مفاجأة، بشأن موقف ناديه من انتقال نجم الفريق إبراهيم عادل إلى النادي الأهلي خلال فترة كأس العالم للأندية.

وقال جدو في تصريحات عبر برنامج "يا مساء الأنوار" على "إم بي سي مصر": "الأهلي لم يطلب ضم إبراهيم عادل خلال فترة كأس العالم للأندية، وكل الحديث المنتشر في الفترة الأخيرة غير صحيح".

وأضاف: “لو الأهلي طلب استعارة إبراهيم عادل في مونديال الأندية؛ كنا سنوافق، لأننا غير مرتبطين بمباريات رسمية في هذه الفترة”.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة إنتر ميامي في افتتاحية بطولة كأس العالم للأندية 2025 في أمريكا، والمقرر إقامتها الساعة الثالثة من صباح بعد غد الأحد في الجولة الأولى من دور المجموعات.