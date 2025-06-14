فتوح أحمد: الكرة المصرية في أزمة..وسأتقدم بمقترحات تنعش خزينة الزمالك

أكد الفنان فتوح أحمد أن كرة القدم المصرية تمر بأزمة حقيقية، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي هو عدم تطبيق القوانين واللوائح من قِبل رابطة الأندية، وهو ما ينعكس سلبًا على سير البطولات وتنظيمها.





انتقاد توقيت نهائي كأس مصر



وأوضح فتوح أن توقيت نهائي بطولة كأس مصر لم يكن مناسبًا، حيث تزامن مع يوم وقفة عرفات، وهو ما كان يستدعي تغيير الموعد احترامًا لقدسية هذا اليوم، مؤكدًا أن هذا التجاهل دليل على غياب التنسيق والاحترام للقيم المجتمعية والدينية.

إشادة بإدارة نادي الزمالك

وفي مداخلة عبر قناة نادي الزمالك، وجه فتوح أحمد شكرًا خاصًا لمجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، لما يبذله من جهود كبيرة في سداد الغرامات المالية، والعمل على استقرار النادي من الناحية الإدارية والمالية. كما أثنى على دور لجنة التخطيط التي تضم أسماء بارزة مثل عمرو الجنايني، حازم إمام، وأحمد حسام “ميدو”، مؤكدًا أن لهم بصمة واضحة في دعم الفريق.

لجنة الاستثمار ومستقبل واعد

وأشار فتوح إلى أن لجنة الاستثمار بنادي الزمالك تضم نخبة من القيادات الاقتصادية، لافتًا إلى أنه يمتلك عدة مقترحات سيقدمها للمجلس خلال الفترة المقبلة، والتي يرى أنها ستُدر ملايين الجنيهات على خزينة النادي، وتساهم في دعم مشروع تطويره المستدام.

الزمالك بطل كأس مصر

واختتم الفنان الكبير تصريحاته بالإشادة بأداء الفريق الأبيض، بعد أن تُوّج الزمالك ببطولة كأس مصر للموسم الماضي عقب فوزه الصعب على بيراميدز في مباراة قوية شهدت تنافسًا شديدًا بين الفريقين، مؤكداً أن البطولة كانت مستحقة بفضل إصرار اللاعبين وجهود الإدارة