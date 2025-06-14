هلال سالم: الزمالك يتمتع بشعبية جارفة في الإمارات

أعرب هلال سالم، نجم نادي الوحدة ومنتخب الإمارات السابق، عن سعادته الكبيرة بتتويج نادي الزمالك ببطولة كأس مصر، مؤكدًا أن الفريق الأبيض يحظى بشعبية هائلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تفوق أي نادٍ آخر.

نهائي صعب بين الزمالك وبيراميدز

وتحدث سالم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “زملكاوي” الذي يُقدمه الكابتن محمد صبري على قناة نادي الزمالك، عن تفاصيل نهائي كأس مصر، مشيرًا إلى أن المباراة كانت في غاية الصعوبة نظراً لقوة المنافس، فريق بيراميدز، الذي يضم مجموعة من اللاعبين المميزين.

وقال: “مباراة النهائي كانت قوية ومليئة بالتحديات، وبيراميدز أثبت أنه خصم لا يستهان به، خاصة بما يمتلكه من عناصر على مستوى عالٍ سواء على الصعيد الفني أو البدني”.

الخبرات حسمت المواجهة

وأوضح سالم أن الفارق الأبرز في المباراة كان في خبرات لاعبي الزمالك، حيث تمكنوا من إدارة اللقاء في اللحظات الحاسمة، والتعامل بذكاء مع الضغط الكبير الذي صاحب مجريات اللقاء، مما ساعد الفريق في حسم المواجهة لصالحه والتتويج باللقب.

الزمالك.. الأكثر جماهيرية في الإمارات

وفي ختام حديثه، أكد سالم أن نادي الزمالك يتمتع بجماهيرية ضخمة في الإمارات، تفوق أي نادٍ آخر، قائلاً: “الزمالك هو صاحب الشعبية الأكبر في الإمارات، ولدي أصدقاء كُثر من مشجعيه، وهم يعبرون دائمًا عن حبهم وولائهم للنادي، وسعداء جدًا بهذا التتويج”



