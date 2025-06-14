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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صبري: شيكابالا أسطورة زملكاوية وهو حر في اتخاذ قرار الاعتزال

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد الإعلامي محمد صبري، مقدم برنامج “زملكاوي” على قناة نادي الزمالك، أن محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم، يُعد واحدًا من أعظم رموز النادي عبر تاريخه، ويستحق كل الاحترام والتقدير.

الحرية الكاملة في تحديد موعد الاعتزال

قال صبري  في حديثه على قناة نادي الزمالك: إن شيكابالا يتمتع بالحرية الكاملة في اتخاذ قرار الاعتزال في الوقت الذي يراه مناسبًا، مؤكدًا أن هذا القرار يعود له وحده دون أي تدخل من أحد. 

وأضاف:“شيكابالا هو ابن الزمالك الحقيقي، وأقول لكل من يتحدث عن موعد اعتزاله: ما شأنك؟! لا أحد يملك حق فرض قرار عليه”.

رمز داخل وخارج الملعب

أوضح صبري أن قيمة شيكابالا تتجاوز حدود المستطيل الأخضر، مشيرًا إلى أن وجوده داخل غرفة الملابس وبين زملائه له تأثير كبير على روح الفريق. وأكد أن شيكابالا يمثل قدوةً ومصدر إلهام للاعبين الشباب، كما أن شخصيته القيادية لها دور كبير في تعزيز الانضباط داخل النادي.

دعم مجلس إدارة الزمالك

أشار صبري إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك يدعم شيكابالا بشكل كامل، ويمنحه الثقة والحرية في تقرير مستقبله، لافتًا إلى أن الإدارة تُقدّر جيدًا ما قدمه للنادي على مدار سنوات طويلة، سواء كلاعب أو قائد ملهم.

كلمة أخيرة للجماهير

اختتم صبري حديثه بدعوة الجماهير إلى احترام تاريخ شيكابالا، والامتناع عن التدخل في قراراته الشخصية، مؤكدًا أن من حق أسطورة مثل شيكابالا أن يُنهي مسيرته كما يشاء، وبالطريقة التي تليق باسمه وتاريخه


 

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