التشكيل المتوقع للأهلي أمام إنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية 2025| فيديو

كشف الناقد الرياضي محمد ناجي عن التشكيل المتوقع للنادي الأهلي قبل مواجهته المرتقبة أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، فجر الأحد، ضمن افتتاح مباريات كأس العالم للأندية 2025، التي تُقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ناجي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”، إن أحمد سيد زيزو سيتواجد على دكة البدلاء في مواجهة الأهلي الأولى، مع إمكانية الدفع به في الشوط الثاني حسب سير المباراة.

محمد الشناوي في حراسة المرمى وخط دفاع متوازن

وأضاف ناجي أن التشكيل المنتظر للأهلي يشير إلى اعتماد المدير الفني على محمد الشناوي في حراسة المرمى، على أن يتولى محمد هاني مركز الظهير الأيمن، ويجاوره في قلب الدفاع أحمد رمضان بيكهام إلى جانب أحد الثنائي أشرف داري أو ياسر إبراهيم، فيما يشغل مصطفى العش مركز الظهير الأيسر.

وسط ملعب ثلاثي وهجوم يقوده وسام أبو علي وتريزيجيه

وفي وسط الملعب، من المنتظر أن يبدأ حمدي فتحي ومروان عطية بشكل أساسي، مع مفاضلة بين محمد علي بن رمضان وإمام عاشور، حيث يُرجّح أن يبدأ عاشور اللقاء.

أما في الخط الأمامي، فيقود الهجوم كل من:

طاهر محمد طاهر، محمود حسن "تريزيجيه"، ووسام أبو علي.

الأهلي أمام اختبار حاسم في بداية المشوار

وأكد محمد ناجي أن مباراة الأهلي أمام إنتر ميامي تُعد نقطة انطلاق مهمة للغاية في مشوار الفريق بالبطولة العالمية، معتبرًا أنها قد تكون حاسمة في تحديد مصير الفريق في البطولة، وشدد على ضرورة أن يتحلى الفريق بالثقة وعدم التخوّف من المنافسين، خاصة في ظل الدعم الكامل من إدارة النادي.