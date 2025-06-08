كروما داخل إستوديو.. محمد العدل يكشف كواليس إعلان تقديم زيزو للنادي الأهلي

كشف المنتج محمد العدل، والرئيس السابق لقناة الأهلي، عن تفاصيل وكواليس تصوير إعلان تقديم اللاعب أحمد سيد "زيزو" كصفقة جديدة للنادي الأهلي، موضحًا أن عملية التصوير لم تستغرق وقتًا طويلًا كما يعتقد البعض.

وقال العدل، عبر منشور على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، إن المشاهد التي ظهر فيها زيزو وكأنه واقف فوق برج القاهرة، لم يتم تصويرها في الموقع الحقيقي، بل تم تنفيذها باستخدام تقنية الكروما داخل إستوديو، مع إضافة المؤثرات البصرية لاحقًا.

وأوضح أن مدة الإعلان تبلغ دقيقة و50 ثانية، ويبدأ ظهور زيزو فعليًا في اللقطات من الثانية 60 تقريبًا.

وأشار إلى أن التحضيرات تمت باستخدام شخص بديل يتمتع ببنية جسمانية مشابهة لزيزو، لأداء تجارب الإضاءة والمونتاج، قبل حضور اللاعب لتصوير لقطاته النهائية.

وأضاف: "التحضير الجيد للإعلان يُغني عن وجود اللاعب لفترات طويلة في موقع التصوير، وشغل زيزو لم يتطلب وقتًا كبيرًا إذا تم التخطيط له بشكل احترافي".

وختم العدل تصريحاته بالتأكيد على أن تنفيذ الإعلان لم يستغرق شهورًا كما يشاع، داعيًا المشككين إلى مشاهدة الإعلان مرة أخرى وتحليل تفاصيله بعناية.

