عواصف بهذه المناطق اليوم.. زيزو يوضح سبب انتقاله إلى الأهلي| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات ونرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

تعرضت للإهانة لمدة سنة| زيزو يوضح السبب الحقيقي لانتقاله إلى الأهلي.. فيديو

تصدر اللاعب أحمد سيد زيزو، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد التصريحات المثيرة بعد الانتقال للنادي الأهلي.

وقال أحمد سيد زيزو، إن والده طلب من إدارة نادي الزمالك بعد شهر يناير الماضي، أموال كونه وكيل أعمال، وأن أي وكيل أعمال لاعب يحصل على أموال وهذا حق له.

وتابع: "أبويا أول مرة يطلب عمولة من نادي الزمالك كان في المرحلة الأخيرة من المفاوضات، على الرغم من عمله كوكيل لفترة طويلة دون أي مقابل".

وأشار إلى أن ما فعله والده ليس أمرا غريبا، وعرف موجود في نادي الزمالك، ومع أي لاعب.

وتابع:" هتافات جماهير الزمالك ضده جعلته يغضب لآنه لم يفعل شئ يغضب الجماهير، وأن التفاوض الذي كان يقوم به كان هناك 8 نجوم آخرين يقومون به".

عواصف رملية وترابية بهذه المناطق اليوم.. الأرصاد توضح

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد اليوم تتأثر برياح يصاحبها عواصف رملية وترابية، على مناطق جنوب سيناء، ومحافظات شمال وجنوب الصعيد.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أن البلاد تتأثر بشبورة مائية، وأن هذه الظاهرة موجودة خلال الأيام الماضية ومستمرة.

ولفتت إلى أن الشبورة لا تؤثر على حركة المرور،وتختفي مع ظهور الشمس، فالأوضاع الجوية مستمرة ولكن درجات الحرارة مرتفعة لنهاية الأسبوع.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد طقس ثالث أيام العيد الأحد ،موجة شديدة الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية،معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر.

ترامب يحذّر من تدخل الحكومة الفيدرالية حال استمرت الاحتجاجات في لوس أنجلوس

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب حذّر من تدخل الحكومة الفيدرالية حال استمرت الاحتجاجات في لوس أنجلوس ضد اعتقال المهاجرين غير النظاميين.

أمين الفتوى: التسليم لله في كل ما أمر يأتي بعده الفرج

أكد الدكتور محمد طنطاوي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن عيد الأضحى يعتبر من أهم الأعياد للمسلمين، لأنه مرتبطة بشعيرة الحج التي فيها مكاسب عظيمة لكل حاج.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أن شعيرة الحج مرتبط بها شعيرة الأضحية، وقصة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، والتي نتعلم منها التسليم والتكافل.

ولفت إلى أن التسليم لله في كل ما أمرنى به، يأتي بعده الفرج، وأن الذبح سنة لأمة سيدنا محمد، وأن الذبح صدقة، وأن إعطاء اللحوم للغير صدقة.

وأشار إلى أن سيدنا رسول الله شرح لنا الطريق الصحيحة للذبح من أجل الحصول على الحسنات، وأن أبواب الصدقات كثيرة، وكل منا يستطيع الدخول من الباب الذي يريده.

وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره التركي يبحثان هاتفيا جهود وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين وإدخال المساعدات.

وأكد وزير الخارجية موقف مصر الداعي للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وملكية الليبيين الخالصة للعملية السياسية.

حماس: تصعيد الاحتلال عمليته العسكرية يفاقم خسائره ويدفع محتجزيه نحو المجهول



وأضافت أنه لا حل إلا عبر صفقة شاملة وهو ما يرفضه نتنياهو، وأن النصر المطلق الذي يتحدث عنه نتنياهو ليس سوى وهم يضلل به جمهوره.



وتابعت: الحرب التي أرادها نتنياهو بلا نهاية ستكون نهايته السياسية والشخصية، وندير حرب استنزاف ردا على الإبادة ضد المدنيين ونفاجئ الاحتلال بتكتيكات ميدانية.

رئيس الوزراء العراقي يطمئن على الحجاج وخطة مرورية شاملة خلال عطلة عيد الأضحى

أكدت هبة التميمي، مراسلة "القاهرة الإخبارية" في بغداد، أن الحكومة العراقية تولي اهتمامًا بالغًا بسلامة الحجاج العراقيين في الأراضي المقدسة، وذلك من خلال متابعة مباشرة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي أجرى اتصالًا هاتفيًا للاطمئنان على البعثة العراقية، وهنّأ الحجاج بعيد الأضحى المبارك، مؤكدًا حرص الحكومة على تأمين الخدمات اللوجستية والطبية لهم، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في مكة المكرمة.



ما لا تعرفه عن سبب تسمية أيام التشريق.. أمين الفتوى بالإفتاء يجيب

كشف الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، معنى أيام التشريق، وقال إن الكلمة جاءت من الشروق، وإن العرب كانوا يحفظون اللحوم من خلال وضعها في الشمس ناحية الشرق من أجل أن تستقبل اللحوم الشمس وبعد ذلك تذهب الرطوبة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى، أن أيام التشريق الثلاثة جاءت من هذه العملية، وأن هذه تكون بعد أيام النحر.

ولفتت إلى أن أيام التشريق تأتي بعد أيام العيد، وأن الحاج في هذه الفترة قد تحلل، وأن التحلل الأصغر يعني أنه قام بالحلق، وأن يرتدي الملابس التي يريدها، وأن يعض العطر.

وكشف أن الصيام في هذه الأيام للحاج حرام لآن سيدنا رسول الله هو من قال «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله» فلا يجوز في هذه الأيام صيام.

البحرية الأوكرانية: الجيش الروسي بصدد شن هجوم جوي على أراضينا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن البحرية الأوكرانية، قالت إن الجيش الروسي بصدد شن هجوم جوي على الأراضي الأوكرانية، وأنه تم رصد 3 حاملات صواريخ بإجمالي 24 صاروخا من طرازي كروز وكاليبر في البحر الأسود.

وأعلنت السلطات الروسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الأحد، أن هجومًا أوكرانيًا بطائرة مُسيّرة استهدف موسكو أدى إلى إغلاق مطارين رئيسيين يخدمان العاصمة.