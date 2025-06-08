البحرية الأوكرانية: الجيش الروسي بصدد شن هجوم جوي على أراضينا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن البحرية الأوكرانية، قالت إن الجيش الروسي بصدد شن هجوم جوي على الأراضي الأوكرانية، وأنه تم رصد 3 حاملات صواريخ بإجمالي 24 صاروخا من طرازي كروز وكاليبر في البحر الأسود.

وأعلنت السلطات الروسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الأحد، أن هجومًا أوكرانيًا بطائرة مُسيّرة استهدف موسكو أدى إلى إغلاق مطارين رئيسيين يخدمان العاصمة.

وصرح عمدة المدينة، سيرجي سوبيانين، عبر تطبيق تيليجرام للمراسلة، بأن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت تسع طائرات مُسيّرة أوكرانية متجهة إلى موسكو بحلول الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش.

وأضاف سوبيانين أن خدمات الطوارئ أُرسلت إلى مواقع سقوط حطام الطائرات المُسيّرة في الهجوم الليلي، ولم يُبلغ عن أي أضرار فورية.

كما تسبب هجوم أوكراني بطائرة مسيرة في اندلاع حريق قصير في مصنع أزوت للكيماويات في منطقة تولا، ما أدى إلى إصابة شخصين، وتدمير سبع طائرات مسيرة فوق منطقة كالوجا، وفقًا لما ذكره حكام المناطق.

وتحد المنطقتان منطقة موسكو جنوب العاصمة.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الروسية "روسافياتسيا" عبر تيليجرام أنها أوقفت الرحلات الجوية في مطاري فنوكوفو ودوموديدوفو لضمان السلامة الجوية.

وقد كثفت روسيا وأوكرانيا هجماتهما في الأسابيع الأخيرة، بينما عادت الدولتان إلى محادثات السلام لأول مرة منذ الأيام الأولى للحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا في فبراير 2022.