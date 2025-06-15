أحمد عادل: الأهلي قادر على الظهور المشرّف .. وهذه نصيحتي لـ«ريبيرو» |فيديو

أكد أحمد عادل، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر يمتلك خبرات كبيرة في كأس العالم للأندية تجعله قادرًا على الظهور في البطولة بأفضل صورة، مشيرًا إلى أن مشاركته في هذا المحفل أمر يدعو للفخر.

وأضاف عادل، خلال لقاء مع الإعلامي ماركو مراد ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن تواجد الأهلي في كأس العالم للأندية شرف كبير للكرة المصرية، مؤكدًا ثقته في ظهور الفريق بصورة مميزة تليق به.

وأوضح عادل أن الإسباني خوسيه ريبيرو تولى تدريب الأهلي في وقت متأخر قبل كأس العالم للأندية، وهو ما سيجعله في حاجة إلى وقتٍ طويل من أجل الوصول إلى التشكيل الأفضل للفريق.

وأشار عادل إلى أن ريبيرو عليه أن يستمع لآراء عماد النحاس من أجل النجاح مع الأهلي، مضيفًا: «الأهلي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، ومحمد بن رمضان إضافة قوية».

واختتم تصريحاته بأن ميسي وسواريز يعوضان المجهود البدني بخبراتهما الكبيرة، متابعًا: «ستكون هناك رقابة خاصة لميسي، وأعتقد أن حمدي فتحي هو الأنسب لمراقبة البرغوث الأرجنتيني».