انسوا إن ميسي في الملعب.. تفاصيل جلسة ريبيرو ولاعبي الأهلي قبل مواجهة إنتر ميامي

كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل جلسة ريبيرو مدرب الأهلي، مع لاعبي الأهلي، قبل مباراة إنتر ميامي، المقرر إقامتها خلال ساعات، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال خالد الغندور، عبر برنامج “ستاد المحور”، إن ريبيرو تحدث مع لاعبي الأهلي في فندق إقامة الفريق، وطالبهم بالتركيز الشديد في المباراة، وعدم الالتفات لأي شئ آخر.

وأكد، أن ريبيرو في حديثه للاعبين، قال إنه واثق تمامًا في قدرتهم على الفوز بالمباراة، وكتابة اسمهم في تاريخ البطولة بشكلها الجديد، كأول فريق يفوز فيها بعد التعديلات الأخيرة من الفيفا عليها.

ونوه الغندور، بأن المدرب الإسباني طالب اللاعبين بالتركيز مع فريق إنتر ميامي، كفريق، وعدم التركيز فقط على وجود ميسي في الملعب.

ولفت إلى أن مدرب الأهلي طالب اللاعبين بتنفيذ ما دربهم عليه خلال الفترة الأخيرة، سواء في الخروج بالكرة أو الاستحواذ، وطريقة تدوير الكرة بين الأقدام.