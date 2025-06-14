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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن الرمادي: أحسم مستقبلي مع الزمالك خلال يومين

ايمن الرمادي
ايمن الرمادي
باسنتي ناجي

شارك أيمن الرمادي منشوراً جديد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أيمن الرمادي:"عشت واحدة من أجمل فترات حياتي مع الزمالك.. أحببت جمهوره ووفاءه، لكن لن أبقى في انتظار قرار غير واضح.. سأحسم مستقبلي خلال يومين لأنني أؤمن بالاحتراف فقط".

وفي إطار اخر، كشف مصدر بنادي الزمالك عن تفكير إدارة الكرة في التعاقد مع أسامة فيصل مهاجم فريق البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل.

وأوضح المصدر أن الزمالك يرغب في استغلال العلاقات الجيدة بمسؤولي نادي البنك الأهلي لاستعادة أسامة فيصل ، وقد يتم إبرام صفقة تبادلية للحصول على خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية.

وشهدت الفترة الماضية ترشيح أكثر من اسم مهاجم محلي لمسؤولي الزمالك لتدعيم هجوم الأبيض أمثال عمرو ناصر وأحمد شريف ثنائي فاركو ومحمود ممدوح مهاجم حرس الحدود ومحمد شريف مهاجم الأهلي السابق.

ايمن الرمادي الزمالك الاهلي

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