أحمد مرجان مركز أول بـ بطولة كأس مصر المغلقة للجولف | اعرف الفائزين



قام وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى ومحافظ الاسكندرية الفريق احمد خالد بتسليم جوائز بطولة مصر المغلقة للجولف التى اقيمت بملاعب نادى سبورتنج خلال الفترة من 12 إلى 14 يونيو الجارى.



وفاز بالمركز الأول وكأس البطولة اللاعب احمد مرجان وتلاه ثانيا اللاعب محمد صبحى بينما جاء ثالثا اللاعب مراد غانم ثم اللاعب ماهر عبد النبى رابعا والمراكز من الخامس إلى السادس عشر على الترتيب محمد كاحول وإبراهيم سمير وناصر محمود وايمن محمود ونور شبل وعمرو ابو العلا وعمر برعى وتيمور ربيع وبدوى شعبان ومروان الخياط وعلاء على والواعد ادم ابو شبانة.



وفاز بالمركز الاول رواد محمد رمضان وجاء ثانيا شعبان فرج بينما فاز بالمركز الاول للنت رضا اميرى وتبعه ثانيا ابهاب برعى