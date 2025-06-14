إبراهيم فايق ينشر منشورا جديدا بشأن مباراة الأهلي وإنتر ميامي.. تفاصيل

شارك الإعلامي إبراهيم فايق منشوراً بشأن مباراة الأهلي وانترميامي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب إبراهيم فايق: "برجع بالذاكرة لزمان وقت ماتشات كتير في حياتنا كنا بنضطر ننزل الفجر نلف على القهاوي علشان الماتشات كانت مشفرة.. وبشوف النهاردة اللي بيحصل في كأس العالم للأندية بنظرة مليانة سعادة وفخر اني جزء من منظومة عملاقة اسمها MBC MASR قدرت إنها توفر كل ماتشات الأهلي مع باقة من اهم وأمتع المباريات ببلاش وعلى قناة مفتوحة .. وخلت الناس تسهر في بيوتها ووسط اسرتها للصبح.

وأوضح: "الحقيقة إن كل ده مكانش هيحصل لولا موسم الرياض ومعالي المستشار تركي ال شيخ اللي عارف كويس هو بيعمل ايه علشان فعلا نعمل تغطية ممتعة تبسط الناس وتبسط جمهور الأهلي.. والنهاردة جه ميعادنا مع ضربة البداية في الماتش الافتتاحي بين الأهلي عظيم إفريقيا وزعيمها بلا منازع أمام انتر ميامي مع نجمه الأعظم ليونيل ميسي.. إن شاء الله نوعدكم بستوديو تحليلي ممتع مع نجومنا ومعلقينا الكبار كابتن مدحت شلبي وفارس عوض".

ويواجه فريق إنتر ميامي نظيره الأهلي، في صباح غد الأحد، على استاد “هارد روك”، في الثالثة صباحا، في افتتاحية كأس العالم للأندية.

وشارك ميسي في 59 مباراة حتى الآن منذ انتقاله لفريق إنتر ميامي الأمريكي، وسجل 49 هدفا وقدم 24 تمريرة حاسمة.

ويسعى ميسي لتسجيل هدفا في شباك الأهلي من أجل الوصول للهدف رقم 50 مع فريق إنتر ميامي.

يذكر أن فريق إنتر ميامي يتواجد في المجموعة الأولى رفقة كل من الأهلي وبالميراس وبورتو.