الفحوصات الطبية تكشف حجم إصابة إمام عاشور خلال مواجهة إنتر ميامي

تعرّض إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، لإصابة قوية خلال مواجهة فريقه أمام إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مشوار الفريق ببطولة كأس العالم للأندية، والتي أُقيمت على ملعب “هارد روك” في ولاية ميامي.

وأثبتت الفحوصات الطبية الأولية التي خضع لها اللاعب عقب اللقاء إصابته بكسر في عظمة الكتف، مما استدعى نقله مباشرة إلى أحد المستشفيات المحلية لتلقي العلاج اللازم. ومن المتوقع أن يغيب عاشور عن باقي مباريات البطولة، في ضربة قوية للأهلي.

التعادل السلبي يحسم مواجهة الأهلي وإنتر ميامي



وكانت قد انتهت مباراة الأهلي وإنتر ميامي بالتعادل السلبي دون أهداف، في لقاء شهد ندية كبيرة من كلا الفريقين، لكن دون تسجيل أي أهداف.. ورغم الأداء المتوازن، عجز لاعبو الفريقين عن كسر التعادل، ليكتفي كل طرف بنقطة واحدة في بداية مشوارهم بالمجموعة الأولى.





طاقم تحكيم دولي يدير اللقاء

وأدار المباراة طاقم تحكيم دولي أسترالي، بقيادة الحكم علي رضا فغاني، وعاونه كل من أنطون شيتينين كمساعد أول، وآشلي بيشام كمساعد ثانٍ، بينما كان البولندي سيميون مارشينياك حكمًا رابعًا، وسط رقابة دقيقة لكافة تفاصيل اللقاء الذي شهد التحامات قوية أبرزها إصابة إمام عاشور.





ترتيب مجموعة الأهلي وجدول مبارياته المقبلة

يتواجد النادي الأهلي ضمن المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والتي تضم أيضًا فرق إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي. وبنهاية الجولة الأولى، يمتلك كل من الأهلي وإنتر ميامي نقطة واحدة.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراته الثانية في المجموعة أمام بالميراس مساء الخميس 19 يونيو، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة قوية أمام بورتو فجر الثلاثاء 24 يونيو



